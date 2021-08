Calciomercato Empoli, accordo sull’ingaggio per Pinamonti (Di lunedì 2 agosto 2021) Calciomercato Empoli, i toscani avrebbero ridotto le distanze sull’ingaggio da offrire al giovane attaccante in uscita dall’Inter Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Empoli ha fatto passi in avanti concreti per l’acquisto di Andrea Pinamonti. L’attaccante classe ’99, che non rientra nei piani dell’Inter, avrebbe raggiunto un accordo con i toscani per l’ingaggio che andrebbe a percepire. La società neopromossa, quindi, è al momento avanti al Cagliari e al resto della concorrenza per assicurarsi le prestazioni dell’ex Genoa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 agosto 2021), i toscani avrebbero ridotto le distanzeda offrire al giovane attaccante in uscita dall’Inter Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’ha fatto passi in avanti concreti per l’acquisto di Andrea. L’attaccante classe ’99, che non rientra nei piani dell’Inter, avrebbe raggiunto uncon i toscani per l’ingaggio che andrebbe a percepire. La società neopromossa, quindi, è al momento avanti al Cagliari e al resto della concorrenza per assicurarsi le prestazioni dell’ex Genoa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Empoli Mercato Inter, Pinamonti all'Empoli sblocca l'operazione Keita MERCATO INTER - Andrea Pinamonti sarebbe molto vicino al trasferimento all'Empoli. Secondo quanto raccontato da Sportmediaset, il club toscano avrebbe superato il Cagliari e starebbe trattando con i nerazzurri la formula dell'operazione. Molto probabile che si vada per un ...

"Tutto sulle prossime cessioni del Napoli. Novità sul futuro di Insigne ' Ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli, l'ersperto di calciomercato di Rai Sport, Ciro Venerato, ha ... Luperto ? L'Empoli è in pole, c'è una sorta di promessa'. Venerato ha poi aggiunto: ' Non ci sarà ...

Calciomercato Empoli, ufficiale: preso Marchizza Corriere dello Sport Rai – Da Ounas a Luperto: le ultime sul mercato in uscita Ciro Venerato, esperto di calciomercato Rai, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha fatto il punto sul mercato in uscita del Napoli: “Contini resterebbe volentieri se dovesse fare il secondo, mentr ...

Amichevole pre-campionato Empoli Ladies-Sampdoria Women Domenica 8 agosto è in programma una gara amichevole precampionato fra Empoli Femminile e Sampdoria Femminile. Il Twitter ufficiale dell’Empoli ha reso noto che la partita tra le azzurre di Ulderici ...

