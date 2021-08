Barcellona | Laporta | “La trattativa con Messi procede bene | faremo il possibile per il rinnovo”

(Di lunedì 2 agosto 2021) “Stiamo facendo del nostro meglio. Non è ancora del tutto risolto ma laconstandoe nella linea che tutti abbiamo pensato.tutto il, ma nel limite delle possibilità del club, affinchécontinui qui. Ci sono buone possibilità perché anche lui vuole continuare col Barça”. Il presidente del, Joan, risponde così a una domanda sul futuro di Leo, spiegando dunque come lasia a buon punto per ilcoi ...

...dal 30 giugno ma aveva sempre mostrato l'intenzione di prolungare il suo rapporto con il. Le trattative per realizzare il sogno di rinnovamento sono iniziate poco dopo cheha vinto ..., c'è l'accordo con Leo Messi Come riportato dal quotidiano spagnolo Sport , ile Leo Messi sono sempre più vicini all'accordo per il rinnovo. Il 10 argentino firmerà un ......Barcellona, le parole del presidente Joan Laporta: "La trattativa con Messi procede bene, faremo il possibile per il rinnovo" ...Leo Messi rinnoverà con il Barcelona fino al 2026. L'accordo tra la stella argentina e il club blaugrana è completo e ora manca solo che il presidente Joan Laporta riesca a ridurre il monte stipendi d ...