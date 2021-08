Attacco hacker ai sistemi del Lazio: Polizia Postale sul posto per verifiche sul riscatto (Di lunedì 2 agosto 2021) Gli agenti della Polizia Postale si stanno recando sul posto per le verifiche ai sistemi informatici della Regione Lazio, da ieri colpiti da un potente Attacco hacker. I pirati informatici, attraverso un file immesso nel sistema, avrebbero avanzato la richiesta di un ingente riscatto in bitcoin. “La campagna di vaccinazione non si ferma e nella giornata di ieri sono stati somministrati 50mila vaccini, nonostante il più grave Attacco informatico subito. Fino al 13 agosto ci sono oltre 500mila cittadini che hanno la loro ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 2 agosto 2021) Gli agenti dellasi stanno recando sulper leaiinformatici della Regione, da ieri colpiti da un potente. I pirati informatici, attraverso un file immesso nel sistema, avrebbero avanzato la richiesta di un ingentein bitcoin. “La campagna di vaccinazione non si ferma e nella giornata di ieri sono stati somministrati 50mila vaccini, nonostante il più graveinformatico subito. Fino al 13 agosto ci sono oltre 500mila cittadini che hanno la loro ...

Agenzia_Ansa : 'È in corso un potente attacco hacker al ced regionale. I sistemi sono tutti disattivati compresi tutti quelli del… - RegioneLazio : È in corso un attacco hacker al ced regionale. Sono in corso tutte le operazioni di difesa e di verifica per evitar… - lastknight : Per l'attacco #hacker la regione #lazio parla di 'potente attacco hacker' e 'tutto il CED coinvolto'. Considerato… - emilianogriff78 : Cmq attacco hacker x un ransomware attivato o da subhuman di lazio crea o da BOT che ha bucato pswrd idiota di ammi… - DonatoRobilotta : @FMagliaro Avresti dovuto riceverlo. Con l'attacco hacker ti attacchi ?????????? -