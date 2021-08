Ascea | incendio lambisce villaggio turistico | alcune case sono state evacuate

(Di lunedì 2 agosto 2021) Cronaca di Salerno:di undiin via precauzionale per via di unsviluppatosi nelle vicinanze. Giornata di paura, quella di domenica 1 agosto, in undi, doveabitazioniin via precauzionale a causa di un rogo scoppiato nelle

Un vastoè divampato ieri adin località Pian del Pero. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno lambito anche delle abitazioni, alcune delle quali sono state investite dalle fiamme e altre sono ...E' stata una domenica di forti preoccupazioni ada causa di un vastoche si è sviluppato nella tarda mattinata di ieri in località Pian del Pero. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno prima risalito la collina per poi estendere ...StampaE’ stata una domenica di forti preoccupazioni ad Ascea a causa di un vasto incendio che si è sviluppato nella tarda mattinata di ieri in località Pian del Pero. Le fiamme, alimentate dal vento, ...Alimentato dal vento, il rogo ha lambito un villaggio turistico e diverse abitazioni, alcune evacuate in via precauzionale. L'incendio ancora non è stato ...