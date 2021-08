Tokyo 2020, il direttore esecutivo: «C’è stato un party alcolico tra atleti di diverse delegazioni» (Di domenica 1 agosto 2021) Il direttore esecutivo di Tokyo 2020, Toshiro Muto, ha denunciato un party a base di alcol tra atleti di varie delegazioni alle Olimpiadi. Sarebbe accaduto venerdì, come spiega Muto. “Venerdì sera atleti e altri membri di diverse delegazioni bevevano alcolici in un parco situato all’interno del Villaggio”. Un party che naturalmente viola tutte le misure anti-Covid in atto alle Olimpiadi. Il Cio ha avvertito gli 11mila atleti, prima dell’inizio di Tokyo ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 1 agosto 2021) Ildi, Toshiro Muto, ha denunciato una base di alcol tradi variealle Olimpiadi. Sarebbe accaduto venerdì, come spiega Muto. “Venerdì serae altri membri dibevevano alcolici in un parco situato all’interno del Villaggio”. Unche naturalmente viola tutte le misure anti-Covid in atto alle Olimpiadi. Il Cio ha avvertito gli 11mila, prima dell’inizio di...

