Terremoto in Grecia, forte scossa in mare vicino alla Turchia (Di domenica 1 agosto 2021) Una scossa di Terremoto di magnitudo 5.2 è stata registrata alle 7.31 ora locale (le 6:31 in Italia) al largo delle isole greche del Dodecaneso, non lontano dal confine con la Turchia. Secondo i dati ... Leggi su leggo (Di domenica 1 agosto 2021) Unadidi magnitudo 5.2 è stata registrata alle 7.31 ora locale (le 6:31 in Italia) al largo delle isole greche del Dodecaneso, non lontano dal confine con la. Secondo i dati ...

Advertising

angiuoniluigi : RT @leggoit: Terremoto in Grecia, scossa di magnitudo 5.2 in mare vicino alla Turchia - Aquila6811 : RT @leggoit: Terremoto in Grecia, scossa di magnitudo 5.2 in mare vicino alla Turchia - zazoomblog : Grecia terremoto di magnitudo 5.2 registrato al largo delle isole del Dodecaneso - #Grecia #terremoto #magnitudo - leggoit : Terremoto in Grecia, scossa di magnitudo 5.2 in mare vicino alla Turchia - LinaVadal : RT @MediasetTgcom24: Grecia, scossa di terremoto magnitudo 5.2 in mare vicino alla Turchia #grecia -