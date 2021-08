Sky continua a perdere pezzi | ecco chi lascia

Leggi su ck12

(Di domenica 1 agosto 2021)Sky uno storico telecronista storico. Nel frattempo Sky Sport non ha più i diritti per trasmettere la Serie A al completo. Il canale di sport targato Sky, perde un altro componente importante del sua squadra: Riccardo Trevisani lasci Sky Sport. Dopo Lele Adani ed altri colleghi tra giornalisti ex calciatori, arriva a sorpresa l’annuncio dell’addio anche da parte del telecronista. Nessuno se lo aspettava perché Trevisano è da sempre uno dei volti storici dell’emittente satellitare che, fin dal 2004, ha intrattenuto i tifosi con le sue telecronache. La decisione viene annunciata dallo stesso telecronista sul suo profilo Instagram: in cui ricorda il ...