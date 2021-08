‘Si accettano Miracoli’ su Rai 1: le cose che non sapevate sul film con Siani e De Luigi (Di domenica 1 agosto 2021) Una domenica sera all’insegna della risata quella proposta da Rai 1 il 1 Agosto, con il film in prima serata Si accettano Miracoli. Pellicola del 2015 è il secondo lavoro che vede Siani dietro la macchina da presa, dopo il successo de ‘Il principe abusivo’. LEGGI ANCHE:– Che fine ha fatto Alessandro Siani? Ecco cosa fa oggi e dove lo rivedremo presto Il film racconta la storia di Fulvio, un tagliatore di teste che viene a sua volta ‘tagliato’. Scontata la pena in carcere viene affidato al parroco Fabio De Luigi. Lì si renderà conto che i bambini e il paese hanno bisogno di un vero e ... Leggi su funweek (Di domenica 1 agosto 2021) Una domenica sera all’insegna della risata quella proposta da Rai 1 il 1 Agosto, con ilin prima serata SiMiracoli. Pellicola del 2015 è il secondo lavoro che vededietro la macchina da presa, dopo il successo de ‘Il principe abusivo’. LEGGI ANCHE:– Che fine ha fatto Alessandro? Ecco cosa fa oggi e dove lo rivedremo presto Ilracconta la storia di Fulvio, un tagliatore di teste che viene a sua volta ‘tagliato’. Scontata la pena in carcere viene affidato al parroco Fabio De. Lì si renderà conto che i bambini e il paese hanno bisogno di un vero e ...

Advertising

Aletosi81 : RT @FmMosca: Affermano che ci sia #grafene all’interno dei vaccini #Pfizer PERCHÉ IL GRAFENE? È TOSSICO? Non si accettano come risposte… - cineblogit : Stasera in tv: “Si accettano miracoli” su Rai 1 - ivic49824555 : RT @FmMosca: Affermano che ci sia #grafene all’interno dei vaccini #Pfizer PERCHÉ IL GRAFENE? È TOSSICO? Non si accettano come risposte… - manu_etoile : RT @FmMosca: Affermano che ci sia #grafene all’interno dei vaccini #Pfizer PERCHÉ IL GRAFENE? È TOSSICO? Non si accettano come risposte… - RobertoRenga : @maurastoppa1 Si accettano solo perle vere. -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Si accettano Bitcoin, adesso anche Mastercard apre ai pagamenti digitali L’interesse di Apple e Google Corriere della Sera