Olimpiadi Tokyo, diversi atleti di una delegazione anonima beccati a bere alcolici in un parco. In arrivo sanzioni (Di domenica 1 agosto 2021) Nelle Olimpiadi in epoca Covid-19 bisogna convivere con regole e restrizioni finora considerate anomale. Il Villaggio Olimpico, al solito molto festoso e popolato, è dunque teatro di rigidi controlli, ed a farne le spese potrebbe essere diversi atleti e funzionari di una delegazione per ora rimasta anonima, a causa di un fine serata nella norma fino a poco meno di 2 anni fa. Gli atleti sarebbero stati scoperti a bere alcolici durante la scorsa notte in un parco sito all’interno del Villaggio Olimpico. Norme anti Covid dunque violate, come ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) Nellein epoca Covid-19 bisogna convivere con regole e restrizioni finora considerate anomale. Il Villaggio Olimpico, al solito molto festoso e popolato, è dunque teatro di rigidi controlli, ed a farne le spese potrebbe esseree funzionari di unaper ora rimasta, a causa di un fine serata nella norma fino a poco meno di 2 anni fa. Glisarebbero stati scoperti adurante la scorsa notte in unsito all’interno del Villaggio Olimpico. Norme anti Covid dunque violate, come ...

Advertising

Eurosport_IT : DAISY È IN FINALE, ED È RECORD ITALIANO!!! ???????? Il suo lancio: 63,66 m! Appuntamento al 2 agosto per la finale! ????… - Eurosport_IT : Con le 4 di oggi siamo a 24 medaglie in 8 giorni: settimi per medaglie complessive e primi per bronzi assieme all'A… - repubblica : ll coming out di Lucilla Boari, bronzo nel tiro con l'arco: 'Sanne è la mia ragazza' - angiuoniluigi : RT @repubblica: Prova a prendermi, Jacobs fa il record italiano sui 100 e anche Tortu vuole la finale - OA_Sport : Elena Di Liddo onesta quando parla delle possibilità della 4x100 mista che ha chiuso al sesto posto. -