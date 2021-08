Incendio a Pescara: fiamme nella Pineta Dannunziana, bagnanti in fuga dagli stabilimenti (Di domenica 1 agosto 2021) commenta Incendi in Abruzzo: turisti in fuga, a Pescara in fiamme la Pineta Dannunziana - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Vasti incendi in Abruzzo dove un rogo è scoppiato nella zona ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 1 agosto 2021) commenta Incendi in Abruzzo: turisti in, ainla- - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Vasti incendi in Abruzzo dove un rogo è scoppiatozona ...

Advertising

rtl1025 : ?? Scene drammatiche a #Pescara per #incendio che sta devastando zona sud della città. Fiamme hanno raggiunto abitaz… - AlbertoBagnai : Seguo con vicinanza e dolore questo ennesimo disastro che colpisce la nostra terra: - Corriere : Pescara, maxi incendio distrugge la Riserva Dannunziana. Le fiamme in città: ci sono fe... - drubald : RT @Corriere: Pescara, maxi incendio distrugge la Riserva Dannunziana. Le fiamme in città: ci sono feriti - AntonellaLaTor6 : RT @MartinaTenagli3: Oggi la regione Abruzzo sta bruciando tra le fiamme di incendi nelle zone di: Pescara, Torino di Sangro, Ortona, Mozza… -