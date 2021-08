Formula 1, GP Ungheria 2021: disastro Bottas, esce e ne fa fuori tre: out anche Leclerc (VIDEO) (Di domenica 1 agosto 2021) Primo enorme colpo di scena nel Gran Premio di Ungheria, il protagonista indiscusso (in negativo) è Valtteri Bottas. Il finlandese della Mercedes alla partenza tampona Norris che a sua volta centra Verstappen. Dopo il regime di Safety Car è stata esposta la bandiera rossa: out lo stesso Bottas, Leclerc, Stroll e anche Perez. Dal replay si capisce come il monegasco sia stato centrato all’interno di curva 1 da Stroll mettendolo ko, col ferrarista che, a sua volta, travolge Norris. Un vero e proprio disastro messo in piedi dallo scandinavo: da capire adesso quanto tempo ci vorrà per rimuovere ... Leggi su sportface (Di domenica 1 agosto 2021) Primo enorme colpo di scena nel Gran Premio di, il protagonista indiscusso (in negativo) è Valtteri. Il finlandese della Mercedes alla partenza tampona Norris che a sua volta centra Verstappen. Dopo il regime di Safety Car è stata esposta la bandiera rossa: out lo stesso, Stroll ePerez. Dal replay si capisce come il monegasco sia stato centrato all’interno di curva 1 da Stroll mettendolo ko, col ferrarista che, a sua volta, travolge Norris. Un vero e propriomesso in piedi dallo scandinavo: da capire adesso quanto tempo ci vorrà per rimuovere ...

