Crolla anche la sciabola a squadre femminile, il podio è un miraggio (Di domenica 1 agosto 2021) Prosegue con una medaglia di legno il brutto momento della scherma ai Giochi. La squadra della sciabola femminile è arrivata quarta, sconfitta nella finale per il bronzo dalla Corea per 45 - 42: Irene ... Leggi su quotidiano (Di domenica 1 agosto 2021) Prosegue con una medaglia di legno il brutto momento della scherma ai Giochi. La squadra dellaè arrivata quarta, sconfitta nella finale per il bronzo dalla Corea per 45 - 42: Irene ...

Advertising

carlabrandolini : RT @AMDdamanna: Eccallà, cadono alberi anche senza vento. La cura del verde modello Raggi. Quanto ha detto che ha speso? #CurriculumRaggi P… - fa39893147 : @6Stars13 @impazientezero @barbarab1974 Ehi debunker da salotto. Se per non far circolare il virus devi tenere tutt… - borrillo62 : RT @AMDdamanna: Eccallà, cadono alberi anche senza vento. La cura del verde modello Raggi. Quanto ha detto che ha speso? #CurriculumRaggi P… - FL4M_3S : vi crolla il mondo addosso quando vi rendete conto che anche se conoscete tante persone, per nessunx di loro venite al primo posto - BramucciMatteo : RT @AMDdamanna: Eccallà, cadono alberi anche senza vento. La cura del verde modello Raggi. Quanto ha detto che ha speso? #CurriculumRaggi P… -