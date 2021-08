Covid: attacco hacker al sistema della Regione Lazio. Le vaccinazioni subiranno rallentamenti (Di domenica 1 agosto 2021) L'assessore alla sanità, Alessio D'Amato: «E' un attacco hacker molto potente, molto grave. E' tutto out. E' sotto attacco tutto il ced regionale. E' un attacco senza precedenti per il sistema informatico della Regione. Le procedure di registrazione possono subire rallentamenti. Sto andando a fare un sopralluogo per verificare la situazione» L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 1 agosto 2021) L'assessore alla sanità, Alessio D'Amato: «E' unmolto potente, molto grave. E' tutto out. E' sottotutto il ced regionale. E' unsenza precedenti per ilinformatico. Le procedure di registrazione possono subire. Sto andando a fare un sopralluogo per verificare la situazione» L'articolo proviene da Firenze Post.

