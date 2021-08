Chi è Marcell Jacobs, il record italiano sui 100 metri a Tokyo 2020 (Di domenica 1 agosto 2021) Marcell Jacobs, il velocista 26enne, nato a El Paso da padre texano e mamma di Desenzano del Garda, il 31 luglio 2021 ha vinto la sua batteria dei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020 stabilendo il nuovo primato italiano in 9?94 (e migliorando il suo precedente record). Jacobs è portacolori delle Fiamme Oro ed è campione europeo indoor in carica dei 60 metri. Padre di tre figli, Anthony e Megan avuti dall’attuale compagna Nicole, e Jeremy da una relazione precedente all’età di 19 anni, Marcell è portacolori delle Fiamme ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 1 agosto 2021), il velocista 26enne, nato a El Paso da padre texano e mamma di Desenzano del Garda, il 31 luglio 2021 ha vinto la sua batteria dei 100alle Olimpiadi distabilendo il nuovo primatoin 9?94 (e migliorando il suo precedente).è portacolori delle Fiamme Oro ed è campione europeo indoor in carica dei 60. Padre di tre figli, Anthony e Megan avuti dall’attuale compagna Nicole, e Jeremy da una relazione precedente all’età di 19 anni,è portacolori delle Fiamme ...

