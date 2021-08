Cameristi della Cherubini tra Mozart e Gershwin

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 1 agosto 2021) di Olga Chieffi Ultimo doppio appuntamento, oggi, con l’animazione musicale dei giovanissimi strumentisti dell’orchestra Luigi, dei luoghi storici e caratteristici di Ravello. S’inizierà alle ore 12,30, nella sala dei Cavalieri in Villa Rufolo, ove si esibiranno Viola Brambilla al flauto e Leonardo Latona al fagotto, per il Duetto n°3 di Ludwig van Beethoven, WoO 27 n. 3, che vive di una propria vita, immediata e comunicativa, per quanto nell’ambito di una esperienza artistica giovanile. Ai due si aggiungerà l’oboista Linda Sarcuni per l’esecuzione del Trio op. 87, suddiviso nei quattro classici movimenti: il primo in forma sonata, un Adagio, un Minuetto e un ...