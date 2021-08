Calciomercato Inter, no allo scambio Lautaro-Lacazette (Di domenica 1 agosto 2021) L’Arsenal insiste per Lautaro Martinez e mette sul piatto il cartellino di Lacazette: la risposta dell’Inter ai ‘Gunners’ L’Arsenal cerca di approfittare delle problematiche tra l’Inter e Lautaro Martinez sul rinnovo contrattuale del ‘Toro’. Secondo La Gazzetta dello Sport, il sondaggio dei ‘Gunners’ per l’attaccante argentino è stato concreto con gli inglesi che hanno messo sul piatto il cartellino di Lacazette. Secco no allo scambio da parte della dirigenza nerazzurra che valuta almeno 80 milioni di euro Lautaro Martinez. ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 agosto 2021) L’Arsenal insiste perMartinez e mette sul piatto il cartellino di: la risposta dell’ai ‘Gunners’ L’Arsenal cerca di approfittare delle problematiche tra l’Martinez sul rinnovo contrattuale del ‘Toro’. Secondo La Gazzetta dello Sport, il sondaggio dei ‘Gunners’ per l’attaccante argentino è stato concreto con gli inglesi che hanno messo sul piatto il cartellino di. Secco noda parte della dirigenza nerazzurra che valuta almeno 80 milioni di euroMartinez. ...

