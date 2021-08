Calciomercato Cagliari | sfuma Pinamonti L’attaccante vicino a un club di A

(Di domenica 1 agosto 2021) Ilabbandona l’idea legata a un possibile arrivo didall’Inter: l’Empoli è più avanti dei rossoblù La corsa da parte delper Andrea, giocatore dell’Inter, sembrerebbe conclusa. L’Empoli è avanti rispetto agli isolani. Iltoscano è in cerca di un attaccante di categoria e sta lavorando per limare la distanza sull’ingaggio del centravanti, che percepisce circa due milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Fantacalcio : Cagliari, Godin sempre più vicino al Besiktas: le ultime - DiMarzio : #Cagliari | Dopo l'incontro con l'#Inter, altro appuntamento per i rossoblù con un intermediario di #Nandez - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter e #Cagliari lavorano su più fronti: le ultime - Cucciolina96251 : RT @NicoSchira: Mezza SerieB pazza di Filippo #Ranocchia: il talento classe 2001 della #Juventus (piace ad Allegri e potrebbe restare pure… - CagliariNews24 : #Cagliari, sfuma l’idea #Pinamonti: #Empoli più avanti. Le ultime -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Cagliari

Commenta per primo Intervistato da Fla TV , l'ex giocatore di Udinese, Inter eMauricio Isla ha parlato in questi termini del futuro di Arturo Vidal : 'Molte volte ho parlato con Arturo, che ha vissuto un periodo molto difficile. Non ha giocato la Coppa America al 100% ...Una brutta notizia per il, adesso Rog dovrà di nuovo operarsi e recuperare dal grave infortunio.Il Cagliari comunica le condizioni di Marko Rog in seguito all’infortunio di ieri. Necessari nuovi accertamenti A seguito dell’infortunio riportato nel corso della partita disputata ieri contro l’Augs ...Marko Rog ripiomba nell'incubo: il centrocampista croato del Cagliari si è infortunato al ginocchio durante l'amichevole di sabato contro l'Augsburg: il responso è spietato, il giocatore si è rotto il ...