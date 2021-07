Vettel: 'La Ferrari? Nessun rimpianto, sia io che il team abbiamo commesso degli errori' (Di sabato 31 luglio 2021) Nel paddock di Budapest, dove si svolgerà l'undicesima gara del Mondiale F1 2021 , Sebastian Vettel s'è presentato con la bandiera arcobaleno sulle scarpe. Presa di posizione contro Viktor Orban e le ... Leggi su gazzetta (Di sabato 31 luglio 2021) Nel paddock di Budapest, dove si svolgerà l'undicesima gara del Mondiale F1 2021 , Sebastians'è presentato con la bandiera arcobaleno sulle scarpe. Presa di posizione contro Viktor Orban e le ...

Advertising

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Vettel: “La F1 deve far passare i messaggi giusti. La #Ferrari? Nessun rimpianto' - Gazzetta_it : Vettel: “La F1 deve far passare i messaggi giusti. La #Ferrari? Nessun rimpianto' - Friendsdontli15 : Come vi fanno fumare Seb Vettel e la Ferrari quando toccano i vostri pupilli, ora uno non può nemmeno dire il cazzo… - spagliarini65 : Casco arcobaleno per Vettel a Istanbul – FOTO - makyriva : RT @sergiomap67: #SkyMotori cmq tanto di capoello a red bull che sta cercanfo di PROTEGGERE il suo pilota dal trinomio mercedes-hamilton-fi… -