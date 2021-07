Unione atei regala kit Lego per l’ora alternativa di religione. Snadir: si mostra incapacità di suggerire contenuti di valore, diffidiamo presidi (Di sabato 31 luglio 2021) Fa discutere l'iniziativa dell'Uaar, l'Unione degli atei e degli Agnostici Razionalisti, che ha deciso di regalare alle scuole secondarie di primo grado statali interessate alcuni kit Lego per la didattica legata alla scienza e alla robotica. I kit sono destinati alle lezioni che coinvolgono alunni che si avvalgono dell’insegnamento alternativo alla religione cattolica L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 31 luglio 2021) Fa discutere l'iniziativa dell'Uaar, l'deglie degli Agnostici Razionalisti, che ha deciso dire alle scuole secondarie di primo grado statali interessate alcuni kitper la didattica legata alla scienza e alla robotica. I kit sono destinati alle lezioni che coinvolgono alunni che si avvalgono dell’insegnamento alternativo allacattolica L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Unione atei regala kit Lego per l’ora alternativa di religione. Snadir: si mostra incapacità di suggerire contenuti… - jillv74 : RT @alexcorlazzoli: Fondamentali di robotica per i ragazzi che non frequentano l’ora di religione, l’Unione atei: “Così promuoviamo la cult… - Asiablog_it : RT @alexcorlazzoli: Fondamentali di robotica per i ragazzi che non frequentano l’ora di religione, l’Unione atei: “Così promuoviamo la cult… - ArciAtea : Fondamentali di robotica per i ragazzi che non frequentano l’ora di religione, l’Unione atei: “Così promuoviamo la… - alexcorlazzoli : RT @UAAR_it: Sul @fattoquotidiano @alexcorlazzoli «Chi non studia a scuola la vita di Gesù d’ora in poi, grazie a un’iniziativa dell’Unione… -