Un altro populismo è possibile. Elogio di Giorgetti e Di Maio

(Di sabato 31 luglio 2021) Si guardano, si parlano, si scrutano, si capiscono, si intendono e alla fine, pur da posizioni diverse, riescono spesso ad arrivare allo stesso felice risultato. Non è una semplice mediazione, non è una semplice negoziazione. E’ qualcosa di più. E le rette parallele tracciate in queste prime settimane da Giancarlo(Lega) e da Luigi Di(M5s) sono quelle giuste da seguire, da studiare, da analizzare e persino da elogiare per provare a capire in che modo l’esecutivo Draghi è riuscito nel miracolo di utilizzare gli stessi protagonisti del governo gialloverde per cancellare alcuni tra i danni più gravi prodotti dalla stagione gialloverde. ...