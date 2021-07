Treni italiani più veloci col Pnrr: il piano per abbassare i tempi di viaggio (Di sabato 31 luglio 2021) E' quanto emerge dall'Allegato infrastrutture al Def, che analizza il contributo del piano al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel trasporto ferroviario L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 31 luglio 2021) E' quanto emerge dall'Allegato infrastrutture al Def, che analizza il contributo delal raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel trasporto ferroviario L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Treni italiani più veloci col Pnrr: il piano per abbassare i tempi di viaggio - byluke69 : RT @RizzoGiov: @borghi_claudio Quindi non c’è COVID sulla Metro e sul Bus ma sui Treni e gli Aerei SI. Non c’è al Bancone ma seduti SI. Non… - HHemsy : RT @RizzoGiov: @borghi_claudio Quindi non c’è COVID sulla Metro e sul Bus ma sui Treni e gli Aerei SI. Non c’è al Bancone ma seduti SI. Non… - MaurizioFuochi : RT @RizzoGiov: @borghi_claudio Quindi non c’è COVID sulla Metro e sul Bus ma sui Treni e gli Aerei SI. Non c’è al Bancone ma seduti SI. Non… - GiuliaRsmariani : RT @RizzoGiov: @borghi_claudio Quindi non c’è COVID sulla Metro e sul Bus ma sui Treni e gli Aerei SI. Non c’è al Bancone ma seduti SI. Non… -