Tokyo 2020, violati protocolli covid: espulsi due judoka georgiani (Di sabato 31 luglio 2021) Due judoka georgiani sono stati espulsi dai Giochi di Tokyo 2020 per aver lasciato il Villaggio olimpico degli atleti e visitare la città, violando i rigidi protocolli anti-covid imposti dagli organizzatori. Ai due atleti, Vazha Margvelashvili e Lasha Shavdatuashvili, entrambi medaglia d'argento, è stato ritirato l'accredito, come hanno spiegato rappresentanti del Comitato organizzatore. Le regole per gli atleti sono incluse all'interno di specifici manuali, noti come 'playbook', in cui viene indicato che gli atleti "devono lasciare il proprio alloggio solo per recarsi nei ...

