Simona Quadarella | una medaglia di bronzo per raccogliere l' eredità di Federica Pellegrini

Aveva sei anni,, quando per la prima volta ha sentito da vicino l'odore del cloro della piscina. Che fosse destino o no, la romana (e romanista), nata a dicembre del 1998, oggi al Tokyo Aquatics ...è medaglia di bronzo negli 800, la gara che fu di Novella Calligaris e Alessia Filippi, romana sul podio a Pechino d'argento. La medaglia torna a Roma di bronzo in 8'18'35:...Sorride per tutto il tempo della premiazione degli 800 sl Simona Quadarella: il bronzo conquistato alle spalle di Ledecky e Titmus è un ...Simona Quadarella è l'atleta italiana che ha realizzato un altro traguardo per la nostra Nazione ai giochi di Tokyo 2020. Ecco perché la chiamano veleno.