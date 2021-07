Proteste contro Green Pass a Parigi, attacchi alla Bastiglia (Di sabato 31 luglio 2021) Le forze dell’ordine francesi sono entrate in azione in piazza della Bastiglia a Parigi contro un “gruppo di manifestanti estremisti” del corteo contro il Green Pass. Gli agenti hanno risposto con i lacrimogeni al lancio di oggetti e bottiglie di vetro. Al grido di “libertà”, migliaia di persone hanno marciato per le vie di Parigi e in altre città della Francia per protestare contro il Pass sanitario, che, a partire dal 9 agosto, sarà necessario per entrare nella maggior parte dei posti, dai ristoranti ai cinema ai trasporti L'articolo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 31 luglio 2021) Le forze dell’ordine francesi sono entrate in azione in piazza dellaun “gruppo di manifestanti estremisti” del corteoil. Gli agenti hanno risposto con i lacrimogeni al lancio di oggetti e bottiglie di vetro. Al grido di “libertà”, migliaia di persone hanno marciato per le vie die in altre città della Francia per protestareilsanitario, che, a partire dal 9 agosto, sarà necessario per entrare nella maggior parte dei posti, dai ristoranti ai cinema ai trasporti L'articolo ...

