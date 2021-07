Olimpiadi: italiani in gara oggi, sabato 31 luglio: Quadarella bronzo negli 800 sl! Scherma in finalina, Nespoli in semi e Italbasket ai quarti LIVE (Di sabato 31 luglio 2021) BASKET. L'Italia di Meo Sacchetti approda ai quarti di finale grazie a una prestazione determinata contro una Nigeria mai doma. Gli africani si sono arresi solo nel quarto parziale (80-71) il finale dopo... Leggi su feedpress.me (Di sabato 31 luglio 2021) BASKET. L'Italia di Meo Sacchetti approda aidi finale grazie a una prestazione determinata contro una Nigeria mai doma. Gli africani si sono arresi solo nel quarto parziale (80-71) il finale dopo...

