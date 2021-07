Olimpiadi: italiani in gara oggi, sabato 31 luglio: Quadarella bronzo negli 800 sl! Djokovic, niente medaglia, Nespoli d'argento e Pizzolato 3o LIVE (Di sabato 31 luglio 2021) SOLLEVAMENTO PESI. L’azzurro Antonino Pizzolato è medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 del sollevamento Pesi categoria -81 kg, preceduto solo dal cinese Lyu Xiaojun (oro) e dal dominicano... Leggi su feedpress.me (Di sabato 31 luglio 2021) SOLLEVAMENTO PESI. L’azzurro Antoninodialledi Tokyo 2020 del sollevamento Pesi categoria -81 kg, preceduto solo dal cinese Lyu Xiaojun (oro) e dal dominicano...

Corriere : Nottata olimpica: alle 3.46 scende in vasca Quadarella nella finale 800 sl, sfida decisiva per il basket - Corriere : Pellegrini fa la storia: quinta finale olimpica per la Divina - sportface2016 : #Tokyo2020, spettatori italiani furiosi con la #Rai: 'Mandano le repliche e si perdono il bronzo di Zanni, vergogna' - ElenaEllen95 : RT @bravqs: thread di video di italiani alle olimpiadi che mi fanno pisciare perché stanno regalando perle e devo pur raccoglierli in qualc… - paolagott62 : @SimoneMoriOff È la poraccitudine dell'invidia. In questo noi italiani siamo da record mondiale. #Olimpiadi -