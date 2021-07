Nel Regno Unito aumenta l' insegnamento del latino nelle scuole pubbliche

(Di sabato 31 luglio 2021) Un bel segnale che deve far riflettere anche in casa nostra. A migliaia di studenti dellebritanniche verrà offerto anche l'del. E' quanto ha deciso il ministero ...

Gli insegnanti delle scuole inseriteprogramma riceveranno il necessario training per l'insegnamento della lingua di Cicerone e Virgilio agli studenti di età compresa tra gli 11 e i 16 anni. ...La copia è stata acquistata per la prima volta a Nottingham1997, poco dopo l'uscita del primo film della sagaUnito, ed è stata una delle sole 500 copie con copertina rigida che J. K. ...Con il ricavato la 37enne marignanese aiuterà l'associazione Davide Pacassoni. C'è ancora la possibilità di donare e aggiudicarsi una creazione ...Lo ha deciso il ministero dell'Istruzione, per rendere la lingua meno "elitaria". Attualmente, il latino è insegnato nel 2,7 per cento delle scuole rispetto al 9 per cento di quelle private.