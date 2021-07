Mkhitaryan: «Con Mourinho nessun problema, vogliamo vincere con la Roma» (Di sabato 31 luglio 2021) L’attaccante armeno ha parlato del suo rapporto con Josè Mourinho, ritrovato in giallorosso dopo gli anni di Manchester Henrikh Mkhitaryan ha parlato del suo rapporto con Josè Mourinho ai microfoni del Corriere dello Sport. I due si sono ritrovati quest’anno a Roma dopo l’esperienza in Premier League con lo United: «Quello che è successo a Manchester rimane a Manchester. Noi abbiamo parlato da persone mature, tutti e due vogliamo andare per la stessa strada, tutti e due vogliamo vincere qualcosa per la Roma, l’unica cosa che conta quest’anno. Per lui ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 luglio 2021) L’attaccante armeno ha parlato del suo rapporto con Josè, ritrovato in giallorosso dopo gli anni di Manchester Henrikhha parlato del suo rapporto con Josèai microfoni del Corriere dello Sport. I due si sono ritrovati quest’anno adopo l’esperienza in Premier League con lo United: «Quello che è successo a Manchester rimane a Manchester. Noi abbiamo parlato da persone mature, tutti e dueandare per la stessa strada, tutti e duequalcosa per la, l’unica cosa che conta quest’anno. Per lui ...

