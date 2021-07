Juventus | Braida svela | “Pjanic vuole tornare Locatelli? Carnevali non fa sconti”

Advertising

L'ex dirigente del Milan , Ariedo, nel corso di un'intervista rilasciata a 'Tuttosport', ha parlato dell'attuale sessione di calciomercato e della trattativa trae Sassuolo per Manuel Locatelli : 'Locatelli era uno ...Lasogna il ritorno di Miralem Pjanic: la rivelazione di Ariedosul futuro del bosniaco Miralem Pjanic © Getty ImagesA caccia di un centrocampista per rafforzare la mediana. Il sogno ...Le dichiarazioni rilasciate da Ariedo Braida in merito al possibile approdo alla Juventus di Miralem Pjanic e Manuel Locatelli ...Carnevali ha fatto la gavetta e adesso è un dirigente di spessore, conosce benissimo il mercato. È un ragazzo di qualità e personalità. All'Europeo ha giocato con autorità. Locatelli-Juve, le parole d ...