Imelda Staunton interpreterà la regina Elisabetta II in “the Crown 5” (Di sabato 31 luglio 2021) La fantastica Imelda Staunton è pronta a tornare sui grandi schermi. Questa volta, l’artista, interpreterà la regina Elisabetta II nelle ultime due stagioni della nota serie The Crown. Le riprese della 5 parte sono ufficialmente iniziate da questo mese nel Regno Unito e i fans che si sono affascinati alla trame sono pronti per vendere l’ultimo ballo. La Staunton seguirà il percorso già iniziato e interpretato da Claire Foy, nelle prime due stagioni, e da Olivia Colman, nella terza e quarta stagione. Questa volta per il gran finale Netflix ha lasciato il posto da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 31 luglio 2021) La fantasticaè pronta a tornare sui grandi schermi. Questa volta, l’artista,laII nelle ultime due stagioni della nota serie The. Le riprese della 5 parte sono ufficialmente iniziate da questo mese nel Regno Unito e i fans che si sono affascinati alla trame sono pronti per vendere l’ultimo ballo. Laseguirà il percorso già iniziato e interpretato da Claire Foy, nelle prime due stagioni, e da Olivia Colman, nella terza e quarta stagione. Questa volta per il gran finale Netflix ha lasciato il posto da ...

Advertising

NetflixIT : Una sbirciatina alla nuova Regina Elisabetta II di THE CROWN, Imelda Staunton. - aleciccariello : RT @NetflixIT: Una sbirciatina alla nuova Regina Elisabetta II di THE CROWN, Imelda Staunton. - whysoseveruss : RT @NetflixIT: Una sbirciatina alla nuova Regina Elisabetta II di THE CROWN, Imelda Staunton. - ritwittalo : La prima immagine della nuova regina Elisabetta di The Crown - Roberto56381451 : RT @NetflixIT: Una sbirciatina alla nuova Regina Elisabetta II di THE CROWN, Imelda Staunton. -