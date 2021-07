Ho visto ‘The wisdom of trauma’ e ho capito molto anche sulla scuola (Di sabato 31 luglio 2021) In questi giorni ho visto un film documentario “The wisdom of trauma“ (in inglese con i sottotitoli in italiano) che mi ha colpito molto. Mostra come sia possibile uscire dal tunnel anche quando ci troviamo in un contesto sociale estremo: il carcere, la strada, la solitudine. anche la scuola, spesso, può esserlo per alunni e insegnanti. Per questo mi ha interessato la storia di un medico, Gabor Maté, che porta il trauma fuori dalla stanza dello specialista e ci permette di guardare alla realtà in modo nuovo. Senza arrendersi all’impotenza che ti prende in certe situazioni e fa agire come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 31 luglio 2021) In questi giorni houn film documentario “Theof trauma“ (in inglese con i sottotitoli in italiano) che mi ha colpito. Mostra come sia possibile uscire dal tunnelquando ci troviamo in un contesto sociale estremo: il carcere, la strada, la solitudine.la, spesso, può esserlo per alunni e insegnanti. Per questo mi ha interessato la storia di un medico, Gabor Maté, che porta il trauma fuori dalla stanza dello specialista e ci permette di guardare alla realtà in modo nuovo. Senza arrendersi all’impotenza che ti prende in certe situazioni e fa agire come ...

Advertising

Maywemeetaga1in : Il bronzo is the new oro ma a noi va bene così visto che una buona parte li abbiamo presi in discipline in cui ci d… - janjangvu : nella mia vita da 2seokie pazza ho visto i 2seok slutdropping quando hanno letto 'britney spears' sul banner, comin… - noviaderugge : @_catcopycat_ @sigvoftimes avevo visto un video bellissimo zarry con walking in the wind???????? - the_bullet_xxx : RT @valy_s: #COVID19 @piersileri ci dice che #GreenPass può essere MODULATO Una curiosità sottosegr. e min. @robersperanza,è prevista anch… - MachineEye1 : @Bufalenet Ma l'avete visto il video? Dice 'exactly the same'. Siete i primi diffusori di bufale e ora vi state arr… -

Ultime Notizie dalla rete : visto ‘The Morgan spiega perch far Ballando con le Stelle Sono costretto visto che Gossip News