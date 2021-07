Giuseppe Oliviero confermato presidente della Cna Campania Nord

(Di sabato 31 luglio 2021)resta alla guidaCnaè stato rieletto ieri nell’assemblea a Napoli dai rappresentanti di centinaia di imprese, i dirigentiCna di Napoli, Caserta e Benevento, fuse in Cna. “Si vuole qui rafforzare con maggiore determinazione il ruolo politico e sociale dei corpi intermedi – spiega nel suo intervento ildegli artigiani– fulcri del valore di comunità che fonda nel ruolo sociale dell’impresa le basi per lo sviluppo del ...

E' da questo che parte l'assemblea elettiva 2021 di Cna Campania Nord, che ha rieletto oggi a Napoli alla presidenza Giuseppe Oliviero e soprattutto ha rafforzato l'interlocuzione con il governo. Giuseppe Oliviero resta alla guida della Cna Campania Nord. Oliviero è stato rieletto ieri nell'assemblea a Napoli dai rappresentanti di centinaia di imprese, i dirigenti della Cna di Napoli, Caserta e Benevento, fuse in Cna Campania Nord, un momento in cui unire le forze per dire al governo centrale che le imprese ...