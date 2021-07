GdS – Ferie prolungate per Nandez: lunedì nuovo incontro tra Inter e Cagliari (Di sabato 31 luglio 2021) Nahitan Nandez vicino al trasferimento all’Inter Ancora un supplemento di vacanze per Nahitan Nandez da parte del Cagliari. Il giocatore è finito nel mirino dell’Inter e per questo motivo il club rossoblu preferisce aspettare ancora qualche giorno per capire se la trattativa con il club di Viale della Liberazione arriverà alla svolta finale. Nel frattempo, secondo la Gazzetta dello Sport, la giornata decisiva potrebbe essere quella di lunedì quando è previsto un nuovo incontro tra le parti. ANCORA VACANZE – “L’uruguaiano era atteso ieri in Italia ... Leggi su intermagazine (Di sabato 31 luglio 2021) Nahitanvicino al trasferimento all’Ancora un supplemento di vacanze per Nahitanda parte del. Il giocatore è finito nel mirino dell’e per questo motivo il club rossoblu preferisce aspettare ancora qualche giorno per capire se la trattativa con il club di Viale della Liberazione arriverà alla svolta finale. Nel frattempo, secondo la Gazzetta dello Sport, la giornata decisiva potrebbe essere quella diquando è previsto untra le parti. ANCORA VACANZE – “L’uruguaiano era atteso ieri in Italia ...

Advertising

interchannel_ic : - aperegina61 : @GDS_it Il corpo forestale non dovrebbe avere ferie nel mese di agosto - GDS_it : Emergenza #incendi in #Sicilia: revocate le ferie al Corpo forestale - Paolo18030138 : RT @GDS_it: Allerta per rischio #incendi in #Sicilia, revocati ferie e giorni liberi ai #forestali - KCelinechoo : RT @GDS_it: Allerta per rischio #incendi in #Sicilia, revocati ferie e giorni liberi ai #forestali -