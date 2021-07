(Di sabato 31 luglio 2021) Un gol sual 33' della ripresa di Ceravolo (che rimane con la valigia in mano) regala alla(2 - 1 il finale) una vi ttoria in rimonta nell'amichevole con unaapparsa già ...

Advertising

Giorno_Cremona : Cremonese ancora in costruzione, vittoria di rigore con la Feralpisalò - bari_times : Cremonese, povero Peschieri: lo scherzo dell'uovo funziona ancora! - sportli26181512 : #Cremonese, povero Peschieri: lo scherzo dell'uovo funziona ancora!: I compagni di squadra tendono un vecchio trane… - paoloangeloRF : Covid, i contagi crescono ancora: +30 nel Cremonese -

Ultime Notizie dalla rete : Cremonese ancora

IL GIORNO

La replica dellaè però immediata e al 10' Ciofani festeggia nel migliore dei modi il suo trentaseiesimo compleanno facendo fruttare un bel cross di Baez. A questo punto i giocatori che ...Siache Francioni hanno scritto su Facebook: ' Forza, Gaetano '. L'assessore ha pure ... Grazie'. ...La Lazio sta costruendo la rosa da consegnare a Maurizio Sarri per l'avvio della stagione. Il mercato internazionale, però, appare un po' bloccato e questo complica parecchio ...Un gol su rigore al 33’ della ripresa di Ceravolo (che rimane con la valigia in mano) regala alla Cremonese (2-1 il finale) una vittoria in rimonta nell’amichevole con una Feralpisalò apparsa già in b ...