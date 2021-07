Best salsa | top 10 e novità musicali Luglio 2021

(Di sabato 31 luglio 2021) In vetta alla classifica dila super hit de La Maxima 79 con “Phyra”, sul podio anche Charlie Cruz e Yiyo Sarante Un mese estivo carico di energia non poteva che premiare la nuova super hit de La Maxima 79. Nella classificadiinternazionale trionfa “Phyra” brano che vi trasporterà completamente nelle musica molto accattivante già al primo ascolto e assolutamente da sballo per chi ama danzare. I musicisti che hanno preso parte a questa produzione della ILatin Music Distribution sono Fabrizio Zoro alla chitarra, Juan Carlos Avila al basso, Umberto Nocita alle congas, Efren Iriarte alla timba e bongos e El Guille al ...

In vetta alla classifica di luglio la super hit de La Maxima 79 con "Phyra", sul podio anche Charlie Cruz e Yiyo Sarante ...