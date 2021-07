Variante Delta, Pregliasco: 'Valutiamo se andare in vacanza nelle regioni a rischio' (Di venerdì 30 luglio 2021) Vacanze e rischio contagi, Pregliasco lancia un monito. 'Alcune regioni sono ancora bianche perché abbiamo cambiato i parametri, ma Valutiamo l'opportunità di andare in in quelle più a rischio'. È il ... Leggi su leggo (Di venerdì 30 luglio 2021) Vacanze econtagi,lancia un monito. 'Alcunesono ancora bianche perché abbiamo cambiato i parametri, mal'opportunità diin in quelle più a'. È il ...

Advertising

Adnkronos : Le persone immunizzate possono trasmettere la #varianteDelta al pari delle persone non vaccinate, evidenziano le au… - Adnkronos : #Crisanti sulla #VarianteDelta: 'Rischio malattia grave in vaccinati da 7-8 mesi'. - WRicciardi : la carica virale della variante Delta e’ altissima, se non adeguatamente protetti in un interno la probabilità di e… - debora_ergas : RT @Adnkronos: #VarianteDelta, Bassetti: 'Molto contagiosa, ricorda la varicella'. - Urania_Pleiadi : RT @Apndp: #Fauci 4/4 -'La #VarianteDelta è qui, se arriviamo all'85-90% di popolazione vaccinata, la variante Delta non avrebbe molti pos… -