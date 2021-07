Variante Delta a Roma e nel Lazio, salta il tracciamento dei contagi: “Molti positivi violano la quarantena per le vacanze” (Di venerdì 30 luglio 2021) C’è un intoppo nel tracciamento dei casi positivi a Roma e nel Lazio e il pilastro di questo problema è un sostantivo: l’omertà. L’assurdità – perché c’è dell’assurdo – in questo intoppo è che riguarda principalmente i più giovani; questi ultimi, spaventati dal non poter andare in vacanza non parlano né riferiscono possibili casi positivi. Il Seresmi – l’ufficio che da dentro lo Spallanzani analizza l’andamento della pandemia – ha diramato il censimento dela Variante Delta: circola all’80,9% e – nel 93% dei casi – chi si infetta non è stato vaccinato oppure è coperto solo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 luglio 2021) C’è un intoppo neldei casie nele il pilastro di questo problema è un sostantivo: l’omertà. L’assurdità – perché c’è dell’assurdo – in questo intoppo è che riguarda principalmente i più giovani; questi ultimi, spaventati dal non poter andare in vacanza non parlano né riferiscono possibili casi. Il Seresmi – l’ufficio che da dentro lo Spallanzani analizza l’andamento della pandemia – ha diramato il censimento dela: circola all’80,9% e – nel 93% dei casi – chi si infetta non è stato vaccinato oppure è coperto solo ...

Advertising

Adnkronos : #Crisanti sulla #VarianteDelta: 'Rischio malattia grave in vaccinati da 7-8 mesi'. - Adnkronos : #Fauci e la #VarianteDelta in Usa: 'Stesso livello virus in vaccinati e non vaccinati contagiati'. - WRicciardi : la carica virale della variante Delta e’ altissima, se non adeguatamente protetti in un interno la probabilità di e… - quotidianodirg : Quarta ondata Covid: variante Delta contagiosa come varicella - GraziaAmelia : RT @Agenzia_Ansa: La Grecia ha deciso di dispiegare ulteriori agenti di polizia nelle isole per intensificare i controlli anti-Covid per co… -