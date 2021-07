Triathlon, Olimpiadi Tokyo: tutto pronto per la Mixed Relay, per l’Italia al via Pozzatti, Stateff, Betto e Steinhauser (Di venerdì 30 luglio 2021) Si chiude il programma del Triathlon dei Giochi Olimpici di Tokyo. Questa notte, infatti, sarà di scena la Mixed Relay a partire dalle ore 00:30 italiane di sabato 31 luglio. A quell’ora, infatti, scatterà la terza gara del programma, ovvero la staffetta mista che, tra le altre cose, fa il suo debutto ufficiale nel calendario delle gare a Cinque Cerchi. Saranno ben 17 le Nazioni al via, pronte a dare tutto per conquistare una medaglia. Come si snoderà la prova? Ognuno dei quattro frazionisti gareggerà sulle distanze di 300 metri di nuoto (giro unico), 6,8 km di ciclismo (due giri) e 2 km di corsa (due ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) Si chiude il programma deldei Giochi Olimpici di. Questa notte, infatti, sarà di scena laa partire dalle ore 00:30 italiane di sabato 31 luglio. A quell’ora, infatti, scatterà la terza gara del programma, ovvero la staffetta mista che, tra le altre cose, fa il suo debutto ufficiale nel calendario delle gare a Cinque Cerchi. Saranno ben 17 le Nazioni al via, pronte a dareper conquistare una medaglia. Come si snoderà la prova? Ognuno dei quattro frazionisti gareggerà sulle distanze di 300 metri di nuoto (giro unico), 6,8 km di ciclismo (due giri) e 2 km di corsa (due ...

Advertising

OA_Sport : #Triathlon, Olimpiadi #tokyo2020 : tutto pronto per la Mixed Relay, per l’Italia al via #Pozzatti, #Stateff, #Betto… - Maiosopraosotto : Altri italiani in gara per oggi non ce ne sono. Rimane che aspettare la fine di #ItaliaIran. Stanotte invece alle 0… - LadySamantha86 : @GianScudieri Troppo contenta per Greg. Le olimpiadi sono magiche. L'altra notte mi sono trovata a vedere per la p… - KavanaghAmber : RT @yleniaindenial1: seguire le olimpiadi sulla rai è come affrontare una gara di triathlon: passiamo dalla pallavolo, al canottaggio, il t… - npgk_ : RT @yleniaindenial1: seguire le olimpiadi sulla rai è come affrontare una gara di triathlon: passiamo dalla pallavolo, al canottaggio, il t… -