Tennis, le parole di Adriano Panatta: “Oggi mi annoia tutto. I miei nipoti…” (Di venerdì 30 luglio 2021) È la leggenda incontrastata del Tennis italiano. Vero e proprio simbolo di questo sport che, ultimamente, sembra rifiorire a nuova vita grazie al talento della nuova generazione. Adriano Panatta si è raccontato parlando dello sport che ha scandito i ritmi della sua vita e si è soffermato sui suoi nipoti. L’intervista ad Adriano Panatta Il grande Adriano Panatta ha risposto alle domande poste da Il Corriere della Sera. Ecco cosa ha detto l’icona del Tennis italiano: “Il Tennis? È l’unico sport che ‘obbliga a giocare contro cinque ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 30 luglio 2021) È la leggenda incontrastata delitaliano. Vero e proprio simbolo di questo sport che, ultimamente, sembra rifiorire a nuova vita grazie al talento della nuova generazione.si è raccontato parlando dello sport che ha scandito i ritmi della sua vita e si è soffermato sui suoi nipoti. L’intervista adIl grandeha risposto alle domande poste da Il Corriere della Sera. Ecco cosa ha detto l’icona delitaliano: “Il? È l’unico sport che ‘obbliga a giocare contro cinque ...

Advertising

evelina_solito : Se io giocassi a tennis, bene, molto bene, benissimo, tra genio e follia e sbagliassi un tiro, mi verrebbero molte… - falchi_fabrizio : @angelomangiante Angelo hai scritto le stesse parole che dico a mia figlia di 11 anni che gioca a tennis... Diverti… - imantartide : Cioè una volta che mi fanno vedere il tennis sbagliano a mandare la telecronaca io non ho parole - DavidinoDadde : Non meriti di essere alle #Olimpiadi non meriti di essere tra i primi al mondo nel tennis, i tuoi gesti sono stati… - Diogene55 : Certo che se ci hanno ridotto a pensare che due parole, rivolte verso se' stesso, siano un atto di #omofobia e un'… -