Supercoppa UEFA, Chelsea-Villarreal aperta a 13.000 tifosi (Di venerdì 30 luglio 2021) L'UEFA ha annunciato che la finale della Supercoppa europea tra Chelsea e Villarreal, in programma l'11 agosto a Belfast, in Irlanda del Nord, sarà aperta a 13.000 tifosi. Coloro che vorranno assistere alla partita "possono richiedere i biglietti entro lunedì 2 agosto alle 16:00 e che la capienza massima complessiva sarà di 13.000 spettatori e a tutti verrà chiesto di mostrare la prova di un test PCR o COVID a flusso laterale negativo all'ingresso, come imposto dalle leggi locali in vigore". "I chioschi all'interno dell'impianto non venderanno cibo e bevande", si legge ancora nella nota

