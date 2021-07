Stop alle carrozze nelle ore più calde, l'ordinanza del Comune tarda ad arrivare: 'A breve decideremo' (Di venerdì 30 luglio 2021) tarda ad arrivare la nuova ordinanza che prevede lo Stop alle carrozze trainate dai cavalli nelle ore più calde della giornata. Il provvedimento del Comune - annunciato martedì dall'assessore ai ... Leggi su palermotoday (Di venerdì 30 luglio 2021)adla nuovache prevede lotrainate dai cavalliore piùdella giornata. Il provvedimento del- annunciato martedì dall'assessore ai ...

ItaliaViva : Ambiente, Lazio, @Mariettatidei : 'Sbagliato lo stop alle autorizzazioni del fotovoltaico ed eolico' - Agenzia_Ansa : 'Green Pass? No, grazie'. Torna in piazza domani a Roma il movimento IoApro, nato durante la pandemia per chiedere… - dariofrance : Grazie al decreto sullo stop alle #GrandiNavi è stata scongiurata l’iscrizione #Venezia nella black list @UNESCO. A… - spaccamilcollo : non la dick pic alle 11 del mattino da appena sveglia.......... ?????? men need to stop - StampaFin : Niente stop alle Ipo cinesi a Wall Street, boom in Borsa per Alibaba e Tencent Il governo cinese rassicura le grand… -