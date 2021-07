Sicilia in fiamme. Incendi a Palermo, Messina e Catania (Di venerdì 30 luglio 2021) Palermo (ITALPRESS) – Sicilia in fiamme con Incendi e focolai in buona parte dell’Isola. Alimentati dalle alte temperature e dal vento caldo – senza escludere la mano dei piromani – sono diversi i roghi registrati tra Palermo, Messina e Catania. Nel Palermitano, a Piana degli Albanesi, sono circa 800 gli ettari di bosco devastati. Canadair il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di venerdì 30 luglio 2021)(ITALPRESS) –incone focolai in buona parte dell’Isola. Alimentati dalle alte temperature e dal vento caldo – senza escludere la mano dei piromani – sono diversi i roghi registrati tra. Nel Palermitano, a Piana degli Albanesi, sono circa 800 gli ettari di bosco devastati. Canadair il Mattino di- Notizie dalla

Advertising

Tele_Nicosia : Sicilia in fiamme. Incendi a Palermo, Messina e Catania - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Sicilia in fiamme. Incendi a Palermo, Messina e Catania - - Nella19561 : RT @Tg1Rai: Dopo la Sardegna, ora è la Sicilia a fronteggiare l'emergenza incendi. Brucia la Piana degli Albanesi. Il sindaco accusa: c'è u… - sucicegi : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Sicilia in fiamme. Incendi a Palermo, Messina e Catania - - Italpress : Sicilia in fiamme. Incendi a Palermo, Messina e Catania -