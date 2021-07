Pesanti ribassi per i listini di Tokyo e Hong Kong

(Di venerdì 30 luglio 2021) (Teleborsa) – Giornata nera per la Borsa di, che affonda con una discesa dell’1,72%; sulla stessa linea, perde terreno Shenzhen, che ritraccia dello 0,87%. Depresso il mercato di(-2,21%). I titoli cinesi sono scesi ancora nella seduta odierna, completando una settimana negativa e caratterizzata da grande volatilità, con gli investitori che si trovano a valutare la stretta normativa di Pechino sulle società quotata di diversi settori. In ribasso Seul (-1,16%). Pressoché invariato Mumbai (+0,15%); leggermente negativo Sydney (-0,31%). Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell’Euro contro la valuta ...

Ultime Notizie dalla rete : Pesanti ribassi

Giornata difficile sui mercati azionari tutti, o quasi, in rosso. Il calo è partito da lontano, dalla Borsa della Cina che ha registrato cali. Isi sono trasferiti in Europa, che comunque ha retto all'impatto della notizia negativa dall'Est Asia. Poi sono arrivati a Wall Street e l'apertura della Borsa americana non è stata ...