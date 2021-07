Paraguay | duplice attentato contro i militari nel nord | tre sottufficiali morti

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Paraguay duplice

Gazzetta del Sud

L'attacco, ha reso noto il Comando delle Forze militari del, è avvenuto ieri nell'area della fattoria La Yeya, nel dipartimento di San Pedro, mentre il reparto era impegnato in una ...Uno a zero ma prima delfischio la Bolivia trova il modo di farsi male da sola. Al 49 , ... Bolivia in dieci eche ne approfitta. Al 62 Kanu firma il gol dell'1 - 1 con un gran tiro ...Due rudimentali ordigni contro gli autocarri. Lo scoppio nel dipartimento di San Pedro, mentre il reparto era impegnato in una perlustrazione di routine ...