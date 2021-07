Ora è ufficiale: Marchizza in prestito dal Sassuolo all’Empoli (Di venerdì 30 luglio 2021) Come già raccontato da Sportitalia nei giorni scorsi, ora è arrivata l’ufficialità: l’Empoli ha preso Riccardo Marchizza. Ecco il comunicato dei toscani: “Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con il Sassuolo Calcio per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive di Riccardo Marchizza”. ???????? ????????? ?? ?? ????? ?????????? ??????? Difensore italiano classe 1998, arriva a titolo temporaneo dal @SassuoloUS pic.twitter.com/fKaJjM2wLm — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) July 30, 2021 Foto: Twitter Empoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 30 luglio 2021) Come già raccontato da Sportitalia nei giorni scorsi, ora è arrivata l’ufficialità: l’Empoli ha preso Riccardo. Ecco il comunicato dei toscani: “Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con ilCalcio per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive di Riccardo”. ???????? ????????? ?? ?? ????? ?????????? ??????? Difensore italiano classe 1998, arriva a titolo temporaneo dal @US pic.twitter.com/fKaJjM2wLm — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) July 30, 2021 Foto: Twitter Empoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

