Nuoto | Margherita Panziera | “Ho provato a partire a tutta Non mi sono ambientata a Tokyo”

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 luglio 2021) Senza girarci troppo attorno, quella disui 200 dorso è una grandissima delusione alle Olimpiadi di. L’azzurra nella notte, con il nono posto nelle semifinali (crono di 2’09?54) non è riuscita ad agguantare l’ultimo atto, dov’era attesissima. Una controprestazione inspiegabile quella dell’azzurra, campionessa d’Europa 2018 sulla distanza. Le sue parole dopo la gara: “Hoa fare una gara aggressiva rispetto alla batteria poi mimancate le energie. Non ne avevo più. Ho lottato fino all’ultimo centimetro. Peccato per l’occasione sprecata però non ho rimpianti perché ho ...