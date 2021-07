Nuoto, Gregorio Paltrinieri: “Mi sento meglio rispetto agli 800 sl, ma non so cosa aspettarmi” (Di venerdì 30 luglio 2021) Ha staccato il biglietto per la finale dei 1.500 metri stile libero Gregorio Paltrinieri, che dopo l’argento negli 800 metri può puntare a una seconda medaglia anche sulla distanza più lunga al termine di una gara in cui ha controllato, chiudendo al terzo posto la propria batteria alle spalle di Finke e Romanchuk, con l’ucraino che ha chiuso primo. “Non sapevo come avrei reagito dopo le fatiche degli 800 metri. Sono contento, sono di nuovo in finale. L’ho gestita meglio della batteria degli 800, ho nuotato meglio.Ho fatto ancora abbastanza fatica, ma sto leggermente meglio, ma sono ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) Ha staccato il biglietto per la finale dei 1.500 metri stile libero, che dopo l’argento negli 800 metri può puntare a una seconda meda anche sulla distanza più lunga al termine di una gara in cui ha controllato, chiudendo al terzo posto la propria batteria alle spalle di Finke e Romanchuk, con l’ucraino che ha chiuso primo. “Non sapevo come avrei reagito dopo le fatiche degli 800 metri. Sono contento, sono di nuovo in finale. L’ho gestitadella batteria degli 800, ho nuotato.Ho fatto ancora abbastanza fatica, ma sto leggermente, ma sono ...

