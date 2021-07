Monitoraggio Iss | l’età media dei contagiati è 27 anni Rezza | «Terza dose di vaccino? Forse a fragili e immunodepressi»

Leggi su open.online

(Di venerdì 30 luglio 2021) I contagi da Coronavirus non accennano ad arrestarsi: sono 3845 i comuni in cui si rileva almeno un caso, quasi 900 comuni in più rispetto alla scorsa settimana, sottolinea il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa sull’analisi dei dati delRegionale della Cabina di Regia. «L’infezione sta crescendo in molti Paesi europei e anche nel contesto italiano», ha detto Brusaferro, specificando che la circolazione del virus avviene soprattutto nelle fasce più giovani, tra 10 e 29. «di chi contrae l’infezione è di 27e la ...