"Mentono per andare in vacanza". La follia dei no-tamp (Di venerdì 30 luglio 2021) Cresce il numero di persone che rifiutano di fare il tampone, con l’unico obiettivo di non vedersi rovinate le vacanze. Spengono anche i cellulari Leggi su ilgiornale (Di venerdì 30 luglio 2021) Cresce il numero di persone che rifiutano di fare ilone, con l’unico obiettivo di non vedersi rovinate le vacanze. Spengono anche i cellulari

Advertising

ladyonorato : La spudoratezza con cui mentono certe categorie per spingere i ragazzini a fare da cavie è impressionante!! Afferma… - Rosanna552 : @signori_massimo @BarillariDav I numeri non mentono. Secondo te, cosa sceglie di fare il ristoratore??? Lavoro in b… - GiovannaBarresi : @d_granuzzo Fa come fanno i grulli ,mentono spacciandosi per veritieri - gommothceccogm1 : @borghi_claudio Non capisco il perché di tanto livore: mentono sapendo di mentire e si incazzano per essere scoperti col sorcio in bocca? - Tarallucci_Vino : RT @flayawa: Viviamo in un Paese dove il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio MENTONO spudoratamente per ghettizzare e… -

Ultime Notizie dalla rete : Mentono per Gilles Rocca, Miriam Galanti sulle fake news: "Non mi esprimo mai, ma?" ... "Per fortuna che c'è lei che alleggerisce certi momenti e la cattiveria di certe persone?" Gilles Rocca ricorda L'Isola dei Famosi e confessa: "Gli occhi non mentono mai" In queste ultime ore Gilles ...

Quel virus portato dagli alieni Secondo i calcoli ufficiali simme scarsi otto miliardi, ma pure su questo ci mentono! Le stime di ... È per questa ragione che quelli che tengono o veramente 'o potere si sono inventati stu virùs . Lo ...

"Mentono per andare in vacanza". La follia dei no-tamp il Giornale Toscana Promozione Turistica e Trenitalia insieme per rilanciare il turismo delle città d’arte e termali Si tratta di una campagna che si rivolge agli operatori del settore che potranno chieder di aderire entro il 16 agosto ...

"Mentono per andare in vacanza". La follia dei no-tamp Cresce il numero di persone che rifiutano di fare il tampone, con l’unico obiettivo di non vedersi rovinate le vacanze. Spengono anche i cellulari ...

... "fortuna che c'è lei che alleggerisce certi momenti e la cattiveria di certe persone?" Gilles Rocca ricorda L'Isola dei Famosi e confessa: "Gli occhi nonmai" In queste ultime ore Gilles ...Secondo i calcoli ufficiali simme scarsi otto miliardi, ma pure su questo ci! Le stime di ... Èquesta ragione che quelli che tengono o veramente 'o potere si sono inventati stu virùs . Lo ...Si tratta di una campagna che si rivolge agli operatori del settore che potranno chieder di aderire entro il 16 agosto ...Cresce il numero di persone che rifiutano di fare il tampone, con l’unico obiettivo di non vedersi rovinate le vacanze. Spengono anche i cellulari ...