Marco Mengoni | ”Ma stasera” certificato disco d’oro | è il brano più trasmesso dalle radio

(Di venerdì 30 luglio 2021) “MA” (Epic Records Italy / Sony Music Italy), il singolo diche segna il suo ritorno a due anni dall’ultimo progettografico. Ile conquista la #1 nella classifica EarOne dei brani più trasmessi in, ”Ma” raggiunge la vetta della classifica comepiùIldi...

Advertising

rtl1025 : ?? “RTL 102.5 #PowerHitsEstate2021”: @mengonimarco in testa anche nella classifica della quinta settimana - AngelaVillani9 : RT @earonemusic: ?? - Classifica #airplay: 1- “Ma stasera” Marco Mengoni 2- “Never Going Home” Kungs 3- “Mille” Fedez & Achille Lauro feat.… - AngelaVillani9 : RT @earonemusic: ?? - Classifica #airplay tv: 1- “La mia felicità” Fabio Rovazzi feat. Eros Ramazzotti 2- “Ma stasera” Marco Mengoni 3- “L’… - SMSNEWSOFFICIAL : @mengonimarco con “Ma stasera” sale al comando della Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne - ritalaboragine : @earonemusic @mengonimarco Tutto normale, dopotutto stiamo parlando di Marco Mengoni ?????????????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Mengoni

Lifestyleblog

stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 30.2021 (dal 23 al 29 luglio 2021) che vede Ma stasera diguadagnare la prima posizione (+1) mentre Never Going Home di Kungs è secondo (+1) e Mille di Fedez & Achille Lauro feat . Orietta Berti scende al terzo posto ( - 2). Secondo i ...... Emma, Evry, Fabio Rovazzi, Fedez, Giusy Ferreri, Gianni Morandi, Goodboys, Irama, Jake la furia, J - Ax, Kungs, La Rappresentante di Lista, Loredana Bertè, Madame, Mahmood,, Michele ...Quali sono i singoli più venduti nella classifica musicale Fimi a fine luglio 2021? Ecco le canzoni di successo, chi sale e chi scende ...Il singolo di Marco Mengoni, Ma stasera, è certificato disco d’oro e conquista la #1 nella classifica dei brani più trasmessi in radio.